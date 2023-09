Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 settembre 2023)DEL 28 SETTEMBREORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO UN MOTOCICLO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA CASSIA BIS STA PROVOCANDO DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A PARTIRE DALLO SVINCOLO EPR LA TRIONFALE; CODE ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA, QUI PER TRAFFICO, TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA; IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ RESTANO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DA VIA TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST, E SULLA FLAMINIA TRA GROTTAROSSA E VIA DUE PONTI; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA A12, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE A RILENTO TRA VALCANNETO E CERVETERI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL ...