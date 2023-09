Verso Lecce-Napoli | novità sugli infortunati | cosa ha deciso Garcia in allenamento

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 28 settembre 2023) L’delall’indomani della vittoria contro l’Udinese in campionato, qual è la condizione dei calciatori. Vittoria importante e soprattutto convincente quella colta dalper 4-1 ai danni dell’Udinese nella sesta giornata di campionato di Serie A. Gli azzurri allenati da Rudipare abbiano ritrovato lo smalto della scorsa stagione, con grandi trame di gioco e soprattutto due superlativi protagonisti come Osimhen e Kvaratskhelia. Il report dell’del, qual è la condizione di Rrahmani e Juan Jesus Non c’è però tempo di godersi troppo la vittoria, il fitto calendario della stagione mette gli azzurri già dinnanzi al prossimo ostacolo, ovvero ildi mister Roberto D’Aversa, fin qui autentica ...