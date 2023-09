Verso LA VIA MAESTRA insieme per la Costituzione I contenuti dell' assemblea del 27 settembre alla Casa internazionale delle donne

(Di giovedì 28 settembre 2023) ... con ricadute in ogni ambito del quotidiano. Non è l'ultimae contraddizioni di un Governo, populista e nazionalista, astorico nel riportare indietro le lancettea storia, che ingigantendo, ...

Nel giugno del 2021 Flavio Briatore disse in un’intervista di sentirsi come il “mugnaio di Bertolt Brecht”, che aveva finalmente trovato il suo ...

Nel giugno del 2021 Flavio Briatore disse in un’intervista di sentirsi come il “mugnaio di Bertolt Brecht”, che aveva finalmente trovato il suo ...

Quando abbiamo avvertito a gennaio di quest'anno che l'Europa stava camminando ad occhi chiusiuna nuova crisi migratoria, i socialdemocratici e i liberali ci hanno accusato di alimentare ......... in un post che non fa che confermare la volontà di focalizzare preparazione e attivitàun ... nell'arco di una carriera lunghissima e densa di medaglie, elogi ma altrettanto dura perdei ...

Bollettino della viabilità n. 86 del 28-9-2023 Comune di Siena

Partiti stamani i lavori di asfaltatura in via Desideri Comune di Pistoia |

In questi giorni Reggio Sette Punto Zero sta martellando con una apposita campagna di sensibilizzazione, al fine di svegliare la città dal torpore, dalla assuefazione: i reggini non si indignano più, ...ROVIGO - Un passaggio burocratico del consiglio provinciale che è l'assist al Comune per arrivare alla realizzazione della nuova palestra che serve come l'ossigeno in città ...