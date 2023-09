Verona-Atalanta 0-1 | gol di Koopmeiners

Leggi su seriea24

L'vince per 1-0 sul campo delnel match valido per la sesta giornata della Serie A 2023-2024. I nerazzurri si impongono con il gol di, a segno al 13?. La vittoria permette ai bergamaschi di salire a 12 punti in classifica. Ilrimane invece a quota 7. L'Empoli batte la Salernitana per 1-0 con il gol di Baldanzi, in rete al 34?. I toscani conquistano la prima vittoria e i primi punti in campionato, salendo a quota 3 e agganciando i campani, alla terza sconfitta in un avvio di torneo senza successi.