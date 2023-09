Vendeva droga nella cartolibreria | arrestato 55enne commerciante

(Di giovedì 28 settembre 2023) Parete. Nonsolo libri e articoli di cancelleria ilcartolibraio di Parete in provincia di Casertaieri dai carabinieri della locale Stazione. Nel suo negozio, infatti, i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato marijuana, hashish, bilancino di precisione e materiale idoneo al confezionamento. Il blitz è scattato poco dopo l’apertura del negozio quando i carabinieri, con l’aiuto dei cani, sono entratiper eseguire una perquisizione. Appena all’interno non è sfuggito alle forze dell’ordine e al cane antil’inconfondibile odore della marijuana che li ha spinti a eseguire un’approfondita perquisizione. All’interno di un cassetto del banco vendita è stata rinvenuta della marijuana, suddivisa in pezzi, del peso complessivo di 38 ...

I militari lo hanno sorpreso mentrealcune dosi di eroina a un altro ragazzo che gli si è avvicinato. Il 23enne è stato perquisito e trovato in possesso di altre 5 dosi della stessa...Soverato, arrestato 46ennemarijuana tenendola ben in vista sul bancone della cassa Un'insolita e audace iniziativa di ... L'insolito 'menù' del bar comprendeva quindi la vendita di, ...

Milano, arrestato lo spacciatore che vendeva droga con l'etichetta di Bart Simpson Corriere Milano

Vende droga davanti la scuola di sua figlia, pusher arrestato TG24.info

Pubblicizzavano la vendita di ogni tipo di droga on line. "Spedisco anche fuori regione", il codice utilizzato per piazzare le dosi via internet ...“Spedisco anche fuori regione”: questo uno dei messaggi usati su una piattaforma digitale da un neo maggiorenne –poi arrestato dalla Polizia di Stato – per promuovere la vendita di stupefacenti. L’azi ...