Va al pronto soccorso e la dimettono | Nicoletta Maria Manconi muore 12 ore dopo a 24 anni

(Di giovedì 28 settembre 2023), 24enne originaria di Orgosolo, in provincia di Nuoro, è deceduta 12 oreessere stata dimessa daldell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove si era recata la sera prima per dei forti dolori allo stomaco. La ragazza, che nel capoluogo viveva e frequentava la facoltà di Medicina, aveva accusato dolori alla pancia e vomito la sera di domenica 24 settembre 2023. Arrivata in ambulanza con il codice giallo,la visita i medici le avevano somministrato una terapia e l’avevano dimessa con la diagnosi di gastroenterite. Vi raccomandiamo... "Meningite scambiata per mal di testa e schiena": Valeria ...

La notte appena trascorsa è stata piuttosto movimentata per Greta Rossetti di Temptation Island , in quanto si è trovata a dover andare al pronto ...

Spesso i giovani hanno difficoltà a convincere i medici che qualcosa non va. Di volta in volta emergono storie orribili in cui la diagnosi arriva in ...

Tempo di lettura: < 1 minutoDue giovani aggrediti in via Pirandello nella zona alta della città. Il fatto è accaduto nella serata di ieri. I ...

È accaduto tutto in pochi attimi al pronto soccorso dell'Ospedale Maresca di Torre del Greco , come sempre e senza alcun motivo. Un paziente, affetto ...

accertamento dell'idoneità al conseguimento della specializzazione: (1) "Anti Terrorismo eImpiego (A. T. P. I.)"; (2) "Tecnico diAlpino (S. A. G. F.)", solo per i candidati che ...... per scongiurare eventuali ulteriori pericoli, e i sanitari del 118, che hanno trasportato due persone, in codice giallo, per accertamenti aldell'ospedale di Borgo Trento. Si tratta ...

Cagliari, 24enne va al pronto soccorso per dolori allo stomaco, i medici la dimettono e muore dopo 12 ore la Repubblica

Dimessa dal Pronto soccorso Nicoletta Manconi è morta il giorno dopo L'Unione Sarda.it

In particolare, nottetempo i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti presso l’ospedale “Guzzardi” di Vittoria per una segnalazione di una persona giunta al pronto soccorso ...Il suo calvario era iniziato a giugno, quando si era recato in pronto soccorso per un forte mal di testa e un prolungato malessere generale, e tramite una Tac i medici avevano stabilito che si ...