(Di giovedì 28 settembre 2023) Ha usato unoper colpire sul gluteo un suodi, che per fortuna, a parte lo spavento non ha riportato lesioni. Il ragazzino, 15 anni, è statodai ...

Un ragazzo di 15 anni è stato denunciato per aver usato uno storditore elettrico su un suo compagno di scuola . Le accuse formulate dai carabinieri ...

Ha usato unoelettrico per colpire sul gluteo un suo compagno di scuola, che per fortuna, a parte lo spavento non ha riportato lesioni.Le accuse formulate dai carabinieri includono minaccia aggravata e porto abusivo dielettrico. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì 27 settembre. Il dirigente ...

Alunno usa storditore elettrico contro compagno di scuola, denunciato: accade in istituto a Bologna Orizzonte Scuola

Consigliere leghista prova su stesso il dissuasore elettrico: "Non è un'arma". Ma le scosse lo fanno saltellare... La7

Un ragazzo di 15 anni è stato denunciato per aver usato uno storditore elettrico su un suo compagno di scuola. Le accuse formulate dai carabinieri includono minaccia aggravata e porto abusivo di stord ...Paura al professionale di Castel de Britti a San Lazzaro (Bologna): il giovane è stato colpito al gluteo. Sequestrata l’arma ...