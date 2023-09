Usa | shutdown sempre più vicino | cosa succede

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 28 settembre 2023) McCarthy non farà votare risoluzione Senato per esercizio provvisorio. Agenzie federali si preparano a notificare chi sarà in congedo non pagato La prospettiva che questo weekend inizi lodel governo negli Usa si fapiù probabile, dopo che lo Speaker Kevin McCarthy ha detto ai colleghi repubblicani alla Camera che non metterà ai voti la risoluzione bipartisan per l’esercizio provvisorio che il Senato si accinge a votare per scongiurare lo stop del governo. Alla luce dello stallo, che appare quindi irrisolvibile, al Congresso, la Casa Bianca ha detto alle agenzie federali di essere pronte a notificare ai propri dipendenti la situazione dei fondi governativi che potrebbe portare a metterli in congedo non pagato ad un certo punto dalla prossima settimana. E nelle varie agenzie si stanno già preparando le liste dei lavoratori essenziali ...