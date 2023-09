Usa | la Camera non voterà la risoluzione sul bilancio | shutdown più vicino Biden disperato

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 28 settembre 2023) Salvo sorprese dell’ultimissima ora, tutto lascia pensare che difficilmente questa volta Joeriuscirà ad evitare lo, cioè la paralisi delle attività federali e conseguente messa in congedo di parte dei dipendenti pubblici. La dead line è il 1° ottobre. A far precipitare la situazione, la decisione dello speaker repubblicano dellaKevin McCarthy di non mettere ai voti labipartisan per l’esercizio provvisorio che il Senato si accinge a votare per scongiurare lo stop. Alla luce dello stallo, che appare quindi irrisolvibile, la Casa Bianca ha già comunicato alle agenzie federali di tenersi pronte a notificare ai propri dipendenti la possibilità di potersi trovare in congedo non retribuito ad un certo punto dalla prossima settimana. Nel frattempo, sono già in via di preparazione le liste ...