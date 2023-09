Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 28 09 23

Leggi su isaechia

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ciao, lo so che di lui nelladi oggi disi è parlato giusto pochi minuti, ma io un Michele Longobardi come immagine in evidenza lo userò da qui a fine trono ogni volta che ce ne sarà la possibilità, quindi lettori avvisati mezzi salvati. Ecco, lo vogliamo dire che praticamente il trono di Manuela Carriero è già finito, e probabilmente non è mai iniziato perché per Michele ha avuto il più classico dei colpi di fulmine e, se non lo sceglierà subito, farà comunque ruotare tutto il trono intorno a lui per cercare di avere sicurezze/farlo innamorare? Ecco, diciamolo, perché è così palese e lampante che io provo quasi un po’ di tenerezza per Manu che dopo un paio di uscite è già ridotta al punto di sfruttare PALESEMENTE quel povero Carlo (vabbé, povero si fa per dire, a Carlo fregacazzi, figuriamoci) per tentare in ...