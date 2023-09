Uomini e Donne | Gemma Galgani sotto i riflettori – Chi è l’uomo misterioso al Colosseo?

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 28 settembre 2023) Mentrecontinua a tener incollati al piccolo schermo i fan del programma, una nuova segnalazione ha attirato l’attenzione di tutti., la dama del Trono Over, è stata avvistata alin compagnia di un uomo, alimentando speculazioni e gossip. Sarà questo l’inizio di un nuovo capitolo amoroso per la “regina” indiscussa del dating-show? I Dettagli dell’Avvistamento La segnalazione, arrivata da una fan anonima attraverso l’influencer Deianira Marzano, mostrae un uomo non identificato presso il. Nella foto,indossa abiti sportivi mentreè seduto con lo sguardo rivolto a terra. La fan ha riportato che l’avvistamento è avvenuto la sera prima della ...