Uomini e Donne | ecco chi era il marito molto conosciuto della dama Donatella De Giorgio

Leggi su isaechia

(Di giovedì 28 settembre 2023) Nel parterre del Trono over diè arrivata una nuovaDe. Toscana di origine e calabrese di adozione, il volto del fortunato dating show di Maria De Filippi è entrata dopo sole poche puntate nelle case degli appassionati del programma per viasua frequentazione con Silvio Venturato, ex conoscenza di Gemma Galgani. Nella puntata odiernae Silvio hanno raccontato come sta procedendo la loro storia fuori dalle telecamere di Canale 5. Lain centro studio ha parlatosua vita privata, svelando di avere 3 figli e di essere rimasta vedova poco più di un anno fa. Suoera un noto campione di nuoto: Ho Niccolò che ha 23 anni e vive con me. È quello più ...