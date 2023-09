Uomini e Donne | Brando svela | «Ecco il mio desiderio più grande»

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 28 settembre 2023) Tra i nuovi tronisti dic'è ancheEphrikian, il quale si sta relazionando alle sue corteggiatrici e non stanno mancando i colpi di scena. Il giovane appare come un ragazzo un po' duro e molto sicuro di sé. Ad ogni modo, dietro quella corazza si cela, in realtà, una persona fortemente desiderosa di emozioni. L'intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni è stata un'ottima occasione per il giovane di esprimere in maniera un po' più approfondita i suoi sentimenti e le sue sensazioni in merito a questa nuova esperienza che sta vivendo nel dating show di Canale 5. In particolare, ha parlato della sua donna ideale, hato un suo, e molto altro.fa confessioni sul suo passato ...