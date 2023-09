Uniswap svela un piano di finanziamento per il rinnovamento dell’ecosistema | mentre il prezzo di UNI tocca i minimi di 4 mesi

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 28 settembre 2023) In una mossa volta a far progredire la propria visione di creare un Internet auto-sovrano con un’alternativa senza permessi alla finanza tradizionale (TradFi), la Fondazione(UF) ha presentato una proposta per assicurarsi la seconda tranche di finanziamenti. Ildesiderato, per un totale di 62,37 milioni di dollari, sarà sottoposto a una votazione sulla