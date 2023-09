Union Berlino | Bonucci | 'Dopo la Juve avevo due opzioni Futuro? Idee chiare su cosa voglio fare dopo il ritiro'

(Di giovedì 28 settembre 2023) Leonardo, ex difensore dellantus oggi all', ha parlato in conferenza stampa ed è tornato sul trasferimento...

Negativa a dir poco la prima partita da titolare in Bundesliga per Leonardo Bonucci . Il difensore ex Juventus, passato all’ Union Berlino ...

l’Union Berlino di Leonardo Bonucci è tra i prossimi avversari del Napoli in Champions. La formazione tedesca, che è stata battuta dal Real in ...

L’ Union Berlino di Leonardo Bonucci è tra i prossimi avversari del Napoli in Champions. La formazione tedesca, che è stata battuta dal Real in ...

Leonardo Bonucci ha analizzato l'addio alla Juventus e il conseguente arrivo in Bundesliga all' Union Berlino . In più, il calciatore ha svelato il ...

Leonardo Bonucci , difensore dell’ Union Berlino, ha parlato in conferenza stampa della scelta di trasferirsi in Germania Leonardo Bonucci , ...

confermando la determinazione a continuare a dare il suo contributo alla Nazionale . Il difensore dell'è intervenuto in conferenza stampa argomentando ulteriormente i motivi che lo hanno spinto a scegliere di di trasferirsi in Germania . Bonucci ha confermato l'interesse della Lazio prima ...Leonardo Bonucci, difensore dell', ha parlato in conferenza stampa della scelta di trasferirsi in Germania Leonardo Bonucci, difensore dell', ha parlato in conferenza stampa della scelta di trasferirsi in ...

Union, Bonucci: "Forse la mia ultima stagione, poi farò l'allenatore" Sport Mediaset

Bonucci: 'Dopo la Juve avevo due opzioni. Sul ritiro e il futuro...' ilBianconero

La scelta di Leonardo Bonucci di trasferirsi in Germania sembra avere basi solide. Il difensore dell'Union Berlino è tornato a parlare del suo addio alla Juventus nel corso della conferenza che ...Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus oggi all'Union Berlino, ha parlato in conferenza stampa ed è tornato sul trasferimento in Germania: "Avevo due opzioni, Lazio e Union Berlino. E alla fine ...