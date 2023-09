UN’ESTATE A LONG ISLAND | il libro di Alain Vircondelet

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 28 settembre 2023) In libreria il romanzo che ripercorre i giorni della creazione de “Il Piccolo Principe” prima dell’improvvisa morte del suo autore New York, estate 1942: Antoine de Saint-Exupéry, disprezzato dagli altri esuli francesi sfuggiti all’occupazione nazista (tra cui Breton), tormentato per le sorti del mondo e abbandonato dall’ispirazione, inizia a riflettere sull’eccentrica idea dei suoi editori americani: scrivere una storia per bambini. Si trasferisce acon la moglie Consuelo, la sua “rosa”, e si butta a capofitto nella scrittura di unche diverrà leggenda. Ma Antoine freme, vuole combattere. Fa appena in tempo a consegnare il manoscritto, prima di imbarcarsi per la Francia nel marzo del 1943. Questa è la genesi del romanzo che, “Cavaliere delle Arti e delle Lettere” ed ...