Una staffetta cicloturistica per valorizzare l’Appia Antica

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica 1 ottobre si svolgerà la settima edizione delDAY, una giornata di valorizzazione della Via Appiache coinvolgerà decine di luoghi e centinaia di turisti in bicicletta che l’attraverseranno mediante una. Da Roma fino a Brindisi, passando per Benevento, domenica 1 ottobre ci saranno in contemporanea 24 gruppi di cicloturisti che percorreranno tutta la Via Appia in entrambi i sensi partendo ed arrivando nelle seguenti città: Roma, Cisterna di Latina, Terracina, Formia, Santa Maria Capua Vetere, Benevento, Frigento, Melfi, Palazzo San Gervasio, Gravina di Puglia, Castellaneta, Taranto, Oria, Brindisi, Egnatia, Bari, Canosa, Ordona, Savignano Irpino. Lasarà un modo per sottolineare come da anni esista già un cospicuo ...