Una patacca per il governatore Bonaccini

Leggi su panorama

(Di giovedì 28 settembre 2023) Avere in casa una fabbrica sino-americana di auto elettriche pareva un grande affare, ma per Stefano, presidente della Regione Emilia-Romagna, si è rivelato un abbaglio. Che poteva costare molto caro ai suoi amministrati. Un’azienda dal capitale cinese (ma anche americano), con un esponente indicato dal governo di Pechino nel Consiglio d’amministrazione e con perfino un richiamo alla «seta» nella denominazione, avrebbe dovuto produrre auto elettriche di lusso nella rossa Reggio Emilia reclutando tra i 1.500 e i tremila operai. Gli ingredienti ideologici in grado di ingolosire ildem emiliano Stefanoc’erano tutti. E lui, infatti, l’aveva presentata come «una straordinaria opportunità», mettendo sul piatto pure 4,5 milioni di euro di fondi pubblici, revocati appena in tempo. A Gavassa di Reggio Emilia, ...