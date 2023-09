Una maggior tutela per le donne migranti c'è. Almeno sulla carta

(Di giovedì 28 settembre 2023) L’ultimo decreto inserisce tutte lenell’elenco di “persone portatrici di esigenze particolari”: dovrebbero accedere direttamente (se c’è posto) alla rete Sai ed essere escluse dalle espulsioni veloci. Miraglia (Arci): “Il Sai però è fermo, il governo punta solo a espellere, bloccare, rimpatriare”. Zorzella (Asgi): “Sempre benvenute nuove tutele, però non dividiamo le famiglie”

Il pareggio contro il Bologna non scoraggia il tecnico Rudi Garcia che in conferenza stampa ha ribadito la sua certezza sul fatto che i tifosi del ...

A differenza dellaparte dei modelli presenti sul mercato, le Logitech G733 Lightspeed non adottano la tecnologia Bluetooth, ma ricevono il segnale tramitechiavetta esterna, pertanto ...... hanno comunque un impatto considerevole sui mercati finanziari -scoperta che è in linea con i ... gli operatori di mercato sembrerebbero stare meglio se trattassero con cautela laparte ...

Nuove norme sui migranti e una Nadef che prevede un maggior deficit Servizio Informazione Religiosa

federMobilità: costituito il Comitato di Direzione per una maggior ... ferpress.it

Una burocrazia che il governo sembra non avere interesse a smaltire, perché spende molti dei suoi sforzi nei grandi hub. Le prospettive, su questo fronte, non sono delle migliori: “Non mi pare che il ...Roma e Parma riaprono i battenti. Nella Capitale, a Palazzo Brancaccio, torna dopo vent’anni l’esposizione dedicata al mondo dell’antiquariato. Sulla via Emilia invece ci saranno oltre mille espositor ...