Un principe tutto mio | la trama del film

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ladi Unmio,del 2004, si concentra su Paige Morgan, una studentessa di medicina che si invaghisce di Eddie, un ricco studente danese. I due si incontrano nel bar dell’università dove lavora Paige e la loro prima interazione non è delle migliori. Quando si ritrovano in classe, casualmente vengono assegnati come compagni di laboratorio per una lezione di chimica organica. Trovano così una tregua temporanea quando lei può aiutarlo con la chimica e lui può aiutarla con la letteratura inglese. Nonostante il comportamento inizialmente maleducato di Eddie (Luke Mably), Paige (Julia Stiles) si innamora di lui, per poi scoprire che suo padre (interpretato da James Fox) e sua madre (interpretata da Miranda Richardson) sono il re e la regina di Danimarca e lui è l’erede al trono. Eddie non ha mai amato ...