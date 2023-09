Un patto tra imprese e governo nel nome della lotta all’inflazione

Leggi su formiche

(Di giovedì 28 settembre 2023) L’inflazione si combatte sul campo e, dunque, soprattutto al supermercato. Malgrado il leggero calo ad agosto (5,4% su base annua ad agosto rispetto al 5,9% di luglio) il costovita continua a mordere, col carrellospesa che segna continui aumenti, giunti a pesare sulle famiglie con 400 euro in media in più all’anno. Un’ipoteca sulla crescita, come dimostrato anche nell’ultimo aggiornamento del Def, e sulla capacità dei nuclei e delledi generare ricchezza o difendere il risparmio. Rincari che riguardano anche bollette energetiche e carburanti. Da qui il pressing delsulle associazioni aderentidistribuzione, del commercio e dell’industria del largo consumo per il-anti inflazione sottoscritto a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio, ...