Un giornalista turco-curdo è stato arrestato in Italia ma nessuno ne parla | no all’estradizione

(Di giovedì 28 settembre 2023) Devrim Akcadag è untedesco e, difficilmente, dimenticherà le sue ultime vacanze nella costa nord della Sardegna. Come hanno raccontato L’Espresso e la Nuova Sardegna e come ha denunciato il portavoce di Articolo 21 della Sardegna, lo scrittore eOttavio Olita, Devrim si è visto recapitare il 2 agosto un mandato di cattura internazionale ed ècondotto nel carcere di Bancali, a Sassari, accusato di complicità con il partito dei lavoratori curdi, PKK, e, dunque a giudizio di Erdogan e dei suoi magistrati, un terrorista. Come se non bastasse per 52 giorni non ha potuto neppure rivedere la figlia minorenne che è stata allontanata, ospitata dall’associazione sarda contro l’emarginazione nel comune di Selargius. Ora è in attesa della decisione dei giudici che dovranno stabilire se ...