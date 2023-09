Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 28 settembre 2023) Altrinuclei familiari vengono esclusi daldi. L’Inps ha infatti inviato un sms a chi ha percepito a settembre la settima mensilità dele ha comunicato a questela sospensione del sussidio a partire dal mese di ottobre. Lo stesso istituto di previdenza comunica con una nota che è stato pubblicato un messaggio sulle modalità di pagamento dell’indennità della nuova misura Sfl, rivolta a quei nuclei in cui non ci siano minori, disabili o over 60 e che sono quindi ritenuti occupabili e avviabili alla formazione e al lavoro. L’Inps avvisa deldeldialtreL’Inps ha comunicato ad altre...