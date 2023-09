Ultime Notizie Roma del 28-09-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno migratori oggi il consiglio Ue è stato fortemente i ministri dell’interno dei 27 stati membri di Uniti a Bruxelles a trovare un accordo lo dice da Spalato in Croazia Dove si trova per un raduno la presidente della commissione europea Ursula von der leyen che sottolinea Dobbiamo finire il lavoro dobbiamo assicurare un’adeguata attuazione del patto sull’immigrazione e l’asilo abbiamo bisogno di regole comuni cittadini ha ragione si aspettano che sia l’Europa a decidere che viene qui in circostanze non i trafficanti di uomini ha concluso fonderlaier il consiglio affari interni che si riunirà a Bruxelles oggi si focalizzerà sulla dimensione esterna delle migrazioni quella sulla quale In genere gli stati membri dell’UE sono meno in disaccordo anche tra l’altro della situazione sull’isola ...