Ultima spiaggia | adesso l’esonero è dietro l’angolo

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 28 settembre 2023) A solo 6 giornate dall’inizio della Serie A, un’altra panchina sembra tremare: uno degli allenatori italiani può dire addio alla panchina Napoli non può rappresentare l’per un’Udinese che fatica in questo avvio di campionato, ma ben presto lo saranno Genoa ed Empoli prima della sosta di campionato. Fin qui, l’Udinese ha collezionato 3 sconfitte e 3 pareggi, posizionandosi nella zona retrocessione insieme a Salernitana ed Empoli che ha già cambiato la guardia con l’arrivo di Andreazzoli al posto di Zanetti. Intanto che si vocifera di un cambio di panchina anche per i granata, soprattutto visti i rapporti tra Sousa e la dirigenza e la campagna acquisti decisamente inadeguata, anche Andrea Sottil non è tranquillo sulla panchina dell’Udinese visti i risultati fin qui ottenuti. Sottil, da parte sua, ha dichiarato di essere fiducioso di poter ...