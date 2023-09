UeD | Michele Longobardi lancia una stoccata a Manuela? Frase criptica

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 28 settembre 2023)è uno dei corteggiatori della tronista di Uomini e DonneCarriero. Il ragazzo si è subito contraddistinto per i suoi modi di fare piuttosto ironici e scherzosi. Il suo atteggiamento, però, ha iniziato ad infastidire la tronista che, soprattutto nella puntata andata in onda ieri, si è scagliata contro di lui. Dopo un po' di tempo, il ragazzo ha pubblicato una Instagram Storie che sta generando molto sgomento. Secondo la maggior parte degli utenti del web, il contenuto reso pubblico dal giovane corteggiatore di origini napoletane è unacontro la tronista attualmente in carica. Sarà davvero così? Uomini e Donne,dicontro? Nel corso ...