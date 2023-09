Ue vs Italia Sui conti ce la possiamo fare | sui migranti no

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 28 settembre 2023) ?Non solo l’, anche Francia e Germania oltre il 4% di deficit. Bisogna vedere quanto incide la campagna elettorale. Meloni fa però saltare l’intesa sul nuovo Patto per l’asilo perché chiede (e non ottiene) la testa delle ong. Un caso interessante di autolesionismo