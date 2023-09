Ue | l’accordo sul Patto migratorio non c’è ancora ma è scontato

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il consiglio Affari interni dell'Ue che si è svolto oggi a Bruxelles è stato come un gioco di specchi: non aveva in agenda alcuna decisione sulsull'immigrazione e l'asilo, ma in realtà era proprio su questo che c'erano le maggiori attese e il maggior interesse da parte dei media internazionali. C'era una chiara maggioranza qualificata dei ministri favorevole al testo proposto dalla presidenza di turno spagnola del Consiglio Ue riguardo alla proposta di regolamento sullo stato di crisi migratoria, ultimo ed essenziale tassello delsu cui non si era riusciti a raggiungere un accordo prima della pausa estiva, ma non c'è stato alcun voto: perché non era previsto, ma soprattutto, a quanto sembra di capire, perché si vuoletentare di allargare la maggioranza favorevole all'accordo, cercando di convincere in particolare ...