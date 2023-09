Udinese | Balzaretti | “Rigore su Kvara un rigorino”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il dt dell’ha criticato la concessione delsutskhelia in Napoli-: “Un, servono criteri uniformi”. CALCIO NAPOLI. Il direttore dell’area tecnica dell’Federico, ai microfoni ufficiali del club, è tornato sull’episodio del calcio diconcesso al Napoli per fallo sutskhelia in occasione della sconfitta dei friulani per 4-1 al Maradona. “Quello di ieri è stato un, manca uniformità di giudizio” ha dichiarato. “L’arbitro era a 3 metri, ha valutato regolare il contatto e non c’era motivo di richiamarlo al VAR. Se reputa regolare l’intervento, il suo giudizio va rispettato“. Secondo l’ex terzino ...