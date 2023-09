Ucraina | Terzi | ' depositata mozione Fdi sulla deportazione di minori in Russia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) Roma, 28 set. (Adnkronos) - È stataoggi unafirmata dai Senatori FDI, Matera, Menia, Mennuni, Nastri, Pellegrino, Salvitti, Satta, Scurria, Sisler per ribadire con fermezza la denuncia dellada parte delle autorità russe e bielorusse diucraini. Laricorda che il portale “Children of war”, creato dal governo ucraino, documenta come 19.546 bambini eucraini siano stati sottratti a forza dalle truppe di occupazione russa e trasferiti nella Federazione russa, mentre è stato possibile ottenere il rimpatrio in, grazie al programma governativo “Bring Kids Back UA”, soltanto per 386 di loro. Sono cifre drammatiche e preoccupanti, dato che secondo il rapporto della commissaria russa per i ...