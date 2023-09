Ucraina Russia | Lavrov | Pronti a negoziare ma tenendo conto di realtà

(Di giovedì 28 settembre 2023) Mosca, 28 set. (Adnkronos) - Laè "pronta a'' per arrivare a una soluzione della crisi in, ma ''dellasul terreno'' e degli ''interessi della sicurezza russa'', ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergeiintervistato dall'agenzia di stampa Tass. ''La nostra posizione resta valida: siamo, madelleche si sono sviluppate sul terremo edella nostra posizione, che è ben nota a tutti'', ha detto ancora. Perché questa forza, ha sostenuto, ''ha dichiarato apertamente l'obiettivo di sterminare tutto ciò che è russo su ...

Guerra, le news di oggi 28 settembre Sul fronte della guerra, la difesa aereaha abbattuto oltre 30 droni lanciati dalle forze russe durante la notte, ha dichiarato Natalia ...... nonostante l'abbia rivendicato la sua uccisione in un attacco senza precenti alla Crimea, ... Volnovakha e Donetsk allameridionale.

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi la Repubblica

Ucraina, Lavrov: "Pronti a negoziare ma tenendo conto di realtà". LIVE Sky Tg24

sull’esportazione di grano e fertilizzanti russi, sulla logistica e i servizi bancari per le spedizioni del grano ucraino. “Come spesso accade con i nostri partner occidentali, anche questa volta ci ...Sky News ha vinto un International Emmy Award per la sua copertura della guerra in Ucraina. La presentazione ha messo in evidenza servizi come la battaglia per Bucha e Irpin nei primi giorni dell’inva ...