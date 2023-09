Ucraina | Nizhynskyi | “Molti stupri dei russi | boom nascite bambini con tratti asiatici”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il racconto dell'ex viceministro del Welfare e Politiche sociali e attuale presidente Associazione per crimini sessuali “Response and Prevention” a 'La Ragione' Ini casi di violenza sessuale arrivati sulla scrivania del procuratore generale sono 231. Il più anziano è un pensionato di 82 anni, la più piccola una bimba di 4; una donna è stata stuprata davanti al figlioletto. Questi andranno a processo a fronte di migliaia di casi che non verranno mai denunciati, per paura o per vergogna. “Ma anche per inconsapevolezza”, spiega a ‘La Ragione’ Sergiy, ex viceministro del Welfare e delle Politiche sociali e attuale presidente dell’associazione per crimini sessuali “Response and Prevention”, accreditata presso l’Onu e che coopera a stretto contatto con le istituzioni. “degli uomini che sono stati obbligati a ...