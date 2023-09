Uccide moglie e suocera | il dottor Giampaolo scoperto per un terribile errore Svolta choc

(Di giovedì 28 settembre 2023) Continuano le indagini suAmato, l’oculista ed ex medico della Virtus Pallacanestro Bologna di 64 anni cui è da poco arrivato l’avviso della fine dell’indagine che lo accusa di avere ucciso laIsabella Linsalata, 62 anni, la notte tra il 30 e il 31 ottobre 2021, e prima ancora laGiulia Tateo, 87, tra l’8 e il 9 ottobre dello stesso anno. Il movente secondo gli inquirenti darebbe quello economico.Amato, stimato oculista e medico della squadra di basket Virtus Bologna, avrebbe ucciso laper vivere la relazione extraconiugale con un’altra donna, mentre l’omicidio dellapotrebbe essere stata una “prova generale” del cocktail letale di farmaci (benzodiazepina Midazolam e l’anestetico Sevoflurano) da somministrare alla ...

Tragedia familiare questa mattina ad Alessandria , dove un uomo di 66 anni ha ucciso la moglie di 55, il figlio di 17 e la suocera ottantenne per poi ...

Una strage in famiglia si è consumata questa mattina, ad Alessandria . Un uomo di 67 anni, Martino Benzi, ha ammazzato il figlio Matteo di 17 anni ...

Leggi Anche Alessandria:, figlio e suocera e poi si toglie la vita Leggi Anche Carlantino (Foggia),a coltellate la: poi tenta il suicidio La strage familiare - Benzi è andato a trovare la suocera ...Per molti, infatti, la colpevole fu la, stanca dei continui tradimenti del marito. Per altri, la colpevole fu l'amante del calciatore, conosciuta per la sua indole violenta e stanca di dover ...

Strage in famiglia ad Alessandria: uccide figlio, moglie e suocera a coltellate e poi si suicida Il Fatto Quotidiano

Alessandria: uccide moglie, figlio e suocera e poi si toglie la vita TGCOM

Michele Marotta, l’imbianchino di 36 anni di San Felice a Cancello accusato dell’omicidio della moglie 33enne Maria Tedesco, avvenuto nel novembre 2020 nel Casertano, è stato condannato all’ergastolo ...Annalisa Fontana, 48enne di Pantelleria, è stata bruciata viva da suo marito dopo una lite. Il 25 settembre è morta nell’ospedale di Palermo dove era ricoverata per gravi ustioni su tutto il corpo. Le ...