Tuttosport – “Subito gol al primo tiro Buongiorno? Un fastidio”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 28 settembre 2023) 2023-09-28 01:48:38 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da: Una partita risolta dai biancocelesti nel secondo tempo grazie ai gol di Vecino e Zaccagni, quando il Torino aveva già perso per infortunio il suo capitano. “ha sentito un– ha commentato in proposito Juric -, lui per noi in questo momento è fondamentale perchè dietro ci dà tanta sicurezza“. Juric: “Sanabria bene come secondo attaccante” L’allenatore granata pensa però già al futuro ripartendo da quanto di buono visto a livello tattico: “Sanabria mi è piaciuto molto di più come secondo attaccante che come, quindi penso che lo proveremo di nuovo là in futuro. Avevo la sensazione che la mia squadra avesse speso molto nell’ultima partita contro la Roma e oggi non ho visto quella carica agonistica che ti fa avere qualche ...