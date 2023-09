“Tutti | ma loro no” Ballando con le stelle | ufficiali i nomi dei nuovi giudici

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 28 settembre 2023)con le2023, anche l’ultimo mistero è caduto: con un video trasmesso sul canale instagram ufficiale della trasmissione Milly Carlucci ha annunciato la nuova giuria. La notizia arriva dopo che il cast dei ballerini è stato annunciato per intero. Dopo Simona Ventura, Paola Perego, Carlotta Mantovan, Rosanna Lambertucci, Sara Croce, Lino Banfi, Ricky Tognazzi, Teo Mammucari, Antonio Caprarica, Giovanni Terzi e Lorenzo Tano è arrivato l’annuncio di Lino Banfi. >“Ecco, questo sì che è chiaro”. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, è lei a chiudere il cerchio: la conferma poco fa (FOTO) L’attore pugliese 87enne e “nonno d’Italia” come viene definito anche nel post che conferma la sua partecipazione. E poi ci sarà anche Wanda Nara. Wanda che nei giorni scorsi ha già parlato. “Milly si è dimenticata di me, nessuno ha detto che sarà ...