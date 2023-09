Tutti contro Biden e contro Trump | secondo duello tv tra i candidati repubblicani per la corsa alla Casa Bianca

(Di giovedì 28 settembre 2023), che dovrebbe proteggere gli Stati Uniti dagli immigrati che arrivano da sud, ed essere vicino ai disoccupati americani. Ma i setteche si sono sfidati neltelevisivo hanno puntato il dito ancheDonald, l’ex presidente inper lache pure stavolta non ha voluto prendere parte al confronto. Ad attaccare per primo il tycoon è Ron DeSantis, per anni ritenuto il suo delfino. “Dovrebbe essere qui con noi, invece è missing in action“, ha detto il governatore della Florida, accusandolo di aver aggiunto al debito 7800 miliardi e di aver così preparato il terreno ...

Carlo Calenda , leader di Azione, in un lungo post sui social ha criticato il governo Meloni ma non solo.. " sono un convinto sostenitore della ...

Si ribadisce che il vaccinoil covid non è obbligatorio e sarà offerto in chiave volontaria ai cittadini, anche se è fortemente consigliato a particolari categorie, quali: persone di ...... monitorato anche da Allegri per la prima squadra: "Lui è molto bravo ine tre i ruoli di ... Questa voltail Monopoli , una diretta concorrente per la salvezza. Curcio ha sbloccato il match ...

Toto-sindaco, è tutti contro tutti: a Biella i partiti in ordine sparso La Stampa

Tutti contro il presidente Usa e contro Trump: secondo duello tv tra i candidati repubblicani. L'assenza del tycoon e il ... Il Fatto Quotidiano

Nei suoi dieci anni da giudice della Corte, composta da undici togati, Barroso è stato relatore di casi importanti quali la protezione dei popoli indigeni contro l'invasione delle loro terre da parte ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...