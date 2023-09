«Tutta in voi la luce mia» | Carrara festeggia il melodramma - Foto

(Di giovedì 28 settembre 2023) LA MOSTRA. Dal 29 settembre al 14 gennaio 2024, l’ultima esposizione per Bergamo Brescia Capitale della Cultura.

A 40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi spunta una nuova pista, interna alla famiglia. Oggi alle 16 il fratello Pietro Orlandi sarà in ...

Una mostra da vedere , da sentire e da ascoltare : Accademia Carrara si trasforma in un teatro , grazie a un allestimento coinvolgente e immersivo, e ...

...Pediatrica in Abruzzo - viene ricordato - è il risultato raggiunto con il massimo sforzo da... l'Ospedale Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, e tuttiche da sempre ci supportate, ed ...... specialmente durante le ore diurne, allora(ucraini - . ndr) verrete immediatamente notati e ... In particolare, durante il giorno, Mosca avrebbe lanciato 26 bombe aeree guidate inla regione. ...

«Tutta in voi la luce mia», Carrara festeggia il melodramma L'Eco di Bergamo

Tutta in voi la luce mia. Pittura di storia e melodramma Cose di Casa

Don Silvano Valente, figlio di Angelo ed Emma Righetto, nasce a Veggiano il primo giorno dell’agosto 1931. È ordinato presbitero il 14 luglio 1957. Viene inviato subito a Barbano, nel 1959 è a Casale ...Quella del mito di Giulietta e Romeo è vicenda esemplare di ciò che accade in «Tutta in voi la luce mia. Pittura di Storia e Melodramma», la mostra inaugurata oggi da Accademia Carrara, che non a caso ...