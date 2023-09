Triplice omicidio ad Alessandria | indagini sui conti bancari

(Di giovedì 28 settembre 2023) La spaventosa vicenda in provincia di. Un uomo di 66 anni uccide moglie e figlio nella loro casa, la suocera nella casa di risposo dell’istituto Divina Provvidenza e si suicida.: leAd un giorno dalla tragedia, le autorità approfondiranno in merito la situazione economica dell’ uomo e della sua famiglia: i suoi L'articolo proviene da Il Difforme.

Nel foglietto l'uomo ha espresso dispiacere per il gesto ma non ha chiarito i motivi del. Le vittime sono state tutte uccise a coltellate, con un colpo fatale alla gola. Non è ...ALESSANDRIA - Il sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante , ha espresso il cordoglio di tutta la comunità alessandrina per la tragedia di questo mercoledì, ilcommesso dal 66enne Martino Benzi che, dopo aver tolto la vita alla moglie Monica, al figlio Matteo e alla suocera Carla, si è ucciso. 'In attesa di chiarire la dinamica dei fatti e, ...