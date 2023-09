Triestina-Mantova venerdì 29 settembre 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 28 settembre 2023) Sesto turno di Serie C girone A che vede la capolistaimpegnata in trasferta contro ladi Tesser. Per gli alabardati è la stagione del rilancio dopo due annate in chiaroscuro tra mille problemi societari e una squadra che ha faticato a salvarsi. I 9 punti fatti denotano una squadra ancora in certa di un’identità precisa ma con api margini di miglioramento InfoBetting: Scommesse Sportive e