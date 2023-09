Trevisani | «Sanchez? Entrato lui e l’Inter non ha più tirato in porta!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 28 settembre 2023)condannae il suo ingresso in campo durante Inter-Sassuolo. Il giornalista condanna il parco attaccanti nerazzurro GUAI IN AVANTI ? Riccardo, ospite negli studi di Pressing, critica l’attacco nerazzurro: «è la rosa più ampia del campionato, ma come tutte le squadre della Serie A ha criticità. Se in avanti sono in serata no Lautaro e Thuram va in difficoltà, per il resto ha due giocatori per ruolo. Sommer meno bravo con i piedi e ha meno personalità di Onana.lui enon ha piùin porta, giocatore già sul viale del tramonto due anni fa». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...