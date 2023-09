Trentino | trovata morta l’orsa F36 Fugatti ne aveva ordinato l’abbattimento L’ira degli animalisti | «Chiarire subito le cause del decesso»

(Di giovedì 28 settembre 2023) ÈF36,che lo scorso 30 luglio aggredì indue giovani e per la quale il presidente della Provincia di Trento, Maurizioin seguito disposto, poi bloccato dal Tar di Trento. La carcassa dell’animale è stata rinvenuta nella serata di ieri, mercoledì 27 settembre, in val Bondone, nel Comune di Sella Giudicarie. L’accertamento della morte di F36 da parte del personale del corpo forestaleè scattato ieri sera in seguito all’attivazione del sensore dilità di cui é dotato il radiocollare del. Restano ignote al momento ledel. Da un primo esame esterno della carcassa, recuperata questa mattina a causa della difficoltà nel ...

Intanto l’associazione animalista esprime la più viva preoccupazione per l’incolumità del cucciolo di F36 che potrebbe non sopravvivere senza le ...

L'accertamento della morte di F36 da parte del personale del corpo forestaleè scattato ieri sera in seguito all'attivazione del sensore di mortalità di cui é dotato il radiocollare dell'...L'accertamento del personale del corpo forestaleè scattato in seguito all'attivazione del sensore di mortalità di cui è dotato il radiocollare dell'orsa.morta l'orsa F36 L'...

Trentino, trovata morta l'orsa F36: inseguì due escursionisti TGCOM

Trovata morta l'orsa F36 in Trentino, la Provincia ne aveva ordinato l ... Fanpage.it

Servono analisi accurate per chiarire le cause della morte dell‘orsa F36, la cui carcassa è stata trovata dai forestali nella serata di ieri, mercoledì 27 settembre, in Val Bondone, nel comune di ...Roma, 28 set. (askanews) – “La notizia della morte dell’orsa F36, la cui carcassa è stata rinvenuta nella serata di ieri, 27 settembre, nel comune di Sella Giudicarie in provincia di Trento, addolora ...