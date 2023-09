“Tragica scomparsa” Manifesti funebri choc per Messina Denaro

(Di giovedì 28 settembre 2023) «Gli amici di Orgosolo sono profondamente scossi per ladi Matteo». È questo il testo deiapparsi nel paesino in provincia di Nuoro dove proprio ieri i carabinieri del Ros hanno fatto una retata nell'ambito dell'inchiesta «Mondo Nuovo». «Mi hanno chiamato in modalità anonima per propormi i- spiega all'Adnkronos il titolare dell'agenzia funebre Goddi di Orgosolo - ho espresso il mio disappunto, ma poi ho voluto farlo lo stesso. Ero indeciso, ma non si trattava di insulti a un presidente o elogi a un mafioso, era un manifesto di cordoglio». A quel punto il testo è andato in stampa e iper Matteosono comparsi nelle nove postazioni ...

Pescara - La comunità di Pescara è in lutto per la prematura perdita della Professoressa Maria Paola Capuani , una figura rispettata e amata che ha ...

Stefania Rotolo era stata operata per un tumore all’utero che l’aveva portata a tornare con successo sul palscocenico per il Bussoladomani di Marina ...

Non si avevano più sue notizie da sette anni , fino a quando non è uscita fuori la verità: una intera comunità sconvolta per quanto le è ...

'Gli amici di Orgosolo sono profondamente scossi per ladi Matteo Messina Denaro'. È questo il testo dei manifesti choc apparsi nel paesino in provincia di Nuoro dove proprio ieri i carabinieri del Ros hanno fatto una retata nell'ambito ...Qui li hanno fatti anche per la regina Elisabetta" "Gli amici di Orgosolo sono profondamente scossi per ladi Matteo Messina Denaro". Manifesti choc per il boss nel paesino del ...

Malore fatale a Grosseto, muore a 57 anni: tragica scomparsa di ... LA NAZIONE

Orgosolo choc, manifesti funebri per Messina Denaro: «Scossi per la tragica scomparsa» - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

«Gli amici di Orgosolo sono profondamente scossi per la tragica scomparsa di Matteo Messina Denaro». È questo il testo dei manifesti choc apparsi nel paesino in provincia di Nuoro dove proprio ieri i ...Si terranno oggi pomeriggio, alle ore 16:30, i funerali di Rosa Greco, la 17enne morta in un tragico incidente stradale avvenuto sulla strada statale 106 a Corigliano, ...