Traffico Roma del 28-09-2023 ore 20 | 00

(Di giovedì 28 settembre 2023) LuceverdeBen ritrovati in studio Tiziana remondi intenso illungo la carreggiata esterna del raccordo anulare in fila tra laFiumicino e Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria e poi tra Bufalotta Prenestina coda tratti in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo da Viale Palmiro Togliatti al Raccordo Anulare si sta in fila anche via Cristoforo Colombo dal raccordo anulare a via di Malafede in direzione di Ostia ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code da galleria Giovanni XXIII a via Salaria in direzione di San Giovanni che code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra via Nomentana & via Salaria andiamo a Monteverde chiusa via Felice Cavallotti per un intervento urgente ad un ...