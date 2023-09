Traffico Roma del 28-09-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 settembre 2023) LuceverdeBen ritrovati in studio Tiziana remondi sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna tra laFiumicino anina stessa situazione carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e salari proseguendo tra Bufalotta era 24Teramo città in fila in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo dalla tangenziale est e a Viale Palmiro Togliatti ci spostiamo su via del Foro Italicotangenziale code da galleria Giovanni XXIII a via Salaria in direzione di San Giovanni rallentamenti e code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra la Tiburtina e via Salaria incidente sulla circonvallazione Gianicolense rallentamenti e code nei pressi di via Ramazzini ricordiamo che in zona Prati e San Pietro ci sono difficoltà per i lavori in piazza Pia ...