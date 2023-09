Traffico Roma del 28-09-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 settembre 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto sul grande raccordo anulare rallentamenti e code a tratti per lavori in carreggiata interna tra l’uscita e Casilina Appia si rallenta anche lungo la carreggiata esterna tra Lauria e Appia incidente sulle turbano della 24 che sta provocando una coda tra l’uscita per viale Palmiro Togliatti e torcervara in direzione raccordo anulare intenso ilin zona Prati dove proseguono i lavori Piazza Pia per la realizzazione del sottovia e la pedonalizzazione tra Castel Sant’Angelo via della Conciliazione invitando del Giubileo 2025 attive tutte le deviazioni alveicolare e del trasporto pubblico domani parte la manifestazione internazionale di golf Ryder Cup chiusa via Marco Simone tra via Bellegra e via Palombarese dalle 5 alle 22 aumentate le corse della metro B fino al primo ottobre ...