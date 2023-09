Traffico Roma del 28-09-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 settembre 2023) Luceverdetrovati a nuovo aggiornamento una buona giornata da Simona Cerchiara tratto Urbano della A24 abbiamo rallentamenti e code in uscita datra Viale Togliatti e il raccordo si tratta anche di un incidente sulla via Tuscolana fuori dal raccordo attenzione a un incidente anche in zona Prati un incidente è in via Duilio altezza via degli Scipioni zona di Prati e di San Pietro ancora con i disagi per i lavori in piazza Pia frequenti e rallentamenti tra Castel Sant’Angelo e Trastevere consul lungotevere E con questo è tutto dei tagli di queste di altre notizie nel sito.luceverde.it Grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità