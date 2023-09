TPL gratis per under 19 Rocca | Non c’è copertura ma faremo il possibile

(Di giovedì 28 settembre 2023) “Ora andranno reperiti i fondi, adesso ci lavoriamo. Non c’è una coperta lunga ma su questotutto il, dobbiamo dare delle priorità ed è la parte più dura quando si hanno delle responsabilità di governo. È oggetto di attenzione, ora dobbiamo trovare le risorse per il 2024 perché sarà difficile farlo per la parte finale di quest’anno”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco, a margine di un evento a Palazzo Wedekind a Roma, in merito alla mozione approvata ieri in Consiglio regionale sulla gratuità del tpl per gli19 nel Lazio. (Red/ Dire)

