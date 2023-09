Torna ' La mela di Aism' | oltre 2 mln frutti per lotta a sclerosi multipla

Salvatore Parolisi è stato condannato a 20 anni di carcere per l’omicidio della moglie Melania Rea. Questa sera parlerà per la prima volta dopo i ...

...il 4 ottobre - giornata del Dono, festa di San Francesco d'Assisi patrono d'Italia istituita per celebrare i valori della solidarietà e della sussidiarietà - 'Ladi Aism', l'iniziativa di ......il 4 ottobre - giornata del Dono, festa di San Francesco d'Assisi patrono d'Italia istituita per celebrare i valori della solidarietà e della sussidiarietà - 'Ladi Aism', l'iniziativa di ...

Torna 'La mela di Aism', oltre 2 milioni di frutti per la lotta alla ... Tiscali Notizie

TORNA LA SAGRA DELLA MELA E DELL'UVA | Altarezianews Alta Rezia News

Rafforzato il legame di collaborazione fra Unione Nazionale Pro Loco d'Italia e Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi: le due associazioni hanno rin ...Iniziativa nelle piazze italiane il 4, 7 e 8 ottobre contro questa malattia che colpisce principalmente i giovani e le donne, di cui non si conoscono ancora le cause e per la quale non esiste ancora l ...