C'èal Filadelfia per le condizioni di Alessandro Buongiorno, il difensore del Toro che si è fermato durante il primo tempo della sfida contro la Lazio. "Ha sentito una fitta, nel reparto ...Ritengo che l'in questi casi sia una reazione assolutamente umana, e comprensibilissima" aggiunge. Musumeci sottolinea che "ci stiamo adoperando per la realizzazione dei tre obiettivi che ...

Torino: apprensione per Buongiorno, domani gli esami Agenzia ANSA

BORGOFRANCO D'IVREA - Auto prende fuoco durante la marcia ... QC QuotidianoCanavese

C'è apprensione al Filadelfia per le condizioni di Alessandro Buongiorno, il difensore del Toro che si è fermato durante il primo tempo della sfida contro la Lazio. (ANSA) ...Lazio, molti scontenti in squadra – Situazione molto delicata in casa Lazio, dove molti giocatori non sarebbero contenti della loro posizione nella rosa biancoceleste. Stando… Leggi ...