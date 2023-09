Tokyo | Kasatkina | ' Meglio chiudere il tetto che rischiare di far morire chi è in campo'

(Di giovedì 28 settembre 2023) If you have these opportunities, better to use it than to make players almost die on the field." pic.twitter.com/beNv0OfodU — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 28, 2023 La testa di serie ...

Dariasays the tournament should use the roof due to the extreme heat in: "I think in these kind of conditions, if you have a roof, better maybe to close it. If you have these ...... a suo modo indimenticabile, quella appena conclusasi Toray Pan Pacific Open Tennis di. Il ... Più agevole, per quanto forse meno del previsto, il match di. La n.6 del seeding ha battuto ...

Tokyo, Kasatkina: "Meglio chiudere il tetto che rischiare di far morire ... SuperTennis

WTA Tokyo: Kasatkina rimonta Kostyuk. Misaki Doi all’ultimo ballo sorprende Martic. Vekic out contro Pavlyuchenkova Ubitennis

Nel Wta500 di Tokyo si è delineato il tabellone dei quarti di finale. Tra le ultime giocatrici a staccare il pass c'é la russa Daria Kasatkina. La n.13 del mondo, nonchésesta testa di serie del ...Se Jannik ha nella propria scala degli obbiettivi le ATP Finals al di sopra della Coppa Davis gliene possiamo fare una colpa